Kyrie Irving'den oruç tuttuğu halde 34 sayılık müthiş performans

Geçtiğimiz yıl Müslüman olduğunu açıklayan Brooklyn Nets’in yıldızı Kyrie Irving, Ramazan ayının başlaması ile bençte oruç açtığı görüntülerle gündeme gelmişti. Brooklyn Nets, play-off'lara katılma mücadelesi verirken Irving’in oruç tutması ise tartışma konusu olmuştu. Zira NBA takımları, üst düzey çekişmenin yaşandığı play-in ve play-off maçlarında onlarca milyon dolar maaş ödediği oyuncularından üst düzey performans bekliyor.

Ancak Kyrie Irving, 3 Nisan’daki Atlanta Hawks deplasmanından bu yana, oruçlu çıktığı maçlarda çok daha iyi bir performans sergiledi. Irving, son olarak dün gece Cleveland Cavaliers maçında 34 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Brooklyn Nets böylece Doğu Konferansında play off biletini de alan 7. takım oldu.

Hakeem Olajuan'ı geçti

NBA’de Müslüman oyuncuların oruç tutmasına dair on yıllardır bir tartışma yaşanıyor. 1994-1995 sezonunda Houston Rockets’ın şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonda Hakeem Olajuwon’un oruç tutması da eleştirilmişti. Ancak Nijerya asıllı oyuncu, o sezon Ramazan ayında çıktığı 15 maçta 29 sayı ortalama tutturarak herkesi şaşırtmıştı.

28 sene sonra Kyrie Irving de takımı play in mücadelesi verirken bençte oruç açtığı görüntülerle gündeme geldi. Oruç tutmasının Irving’in performansını düşüreceğini düşünenler ise yanıldı. Kyrie Irving, Ramazan ayında çıktığı 9 maçta normal sezondaki ortalamasının 3 sayı üstünde 30,6 sayı ortalaması tutturarak takımını sırtladı. Irving, takımına play off biletini kazandırırken Hakeem Olajuwon’un 29 sayılık Ramazan ortalamasını da şimdiye kadar ki maçlarında geçti. Basketbolseverler, Irving’in play offlarda da aynı performans ile devam edip edemeyeceğini merak ediyor.

Kaynak: TRT Spor