Kylian Mbappe'den ayrılık açıklaması
Paris Saint-Germain'in Fransız yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Spor 04.10.2021, 16:12
Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olduktan sonra takımdan ayrılmak istediği yönünde iddialar ortaya atılan Kylian Mbappe, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Temmuz ayında takımdan ayrılmak istediğini ve kulübüne para kazandırmak için bunu erkenden söylediğini belirten Fransız oyuncu RMC Sport'a yaptığı açıklamada," Sözleşmemi uzatmak istemediğim için ayrılmak istediğimi temmuz ayında kulübe bildirdim. Ağustos ayında söylesem bu bir soygun olurdu. Kulübün gelir elde etmesini istedim. 'Ayrılmamı istemiyorsanız kalacağım' dedim. Benim tavrım net" ifadelerini kullandı.
Monaco'dan 145 milyon euro bedelle transfer edilen Kylian Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 182 maçta, 136 gol ve 66 asistle oynadı.
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