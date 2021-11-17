AMilli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri grubundaki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off oynama hakkı kazandı.

Rakiplerimiz belli oldu

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Ay Yıldızlıların muhtemel rakipleri şöyle; Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Galler.

"Kurtlar sofrasına düştük"

Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Karadağ maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok zorlu rakiplerle karşılaşacağımızı ifade eden Üründül, "Maçı kazandık ama Hollanda'nın galibiyetiyle play-off oynamaya hak kazandık. Kısacası İtalya ve Portekiz'in de olduğu 'kurtlar sofrası'na düştük. Bakalım ne yapacağız" ifadelerini kullandı.