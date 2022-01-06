Kupa töreninde Amilton ve Rosier arasında ne yaşandı?
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sonrasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanmıştı. Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Kazandığınızda da kaybettiğinizde de saygı çok önemli. Ne yaptığını söylemek istemiyorum, o kendi ayıbı' ifadesini kullanmıştı. Yaşananlara ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçının sonunda Amilton ile Rosier arasında gerginlik yaşandı.
O anda yayıncı tarafından ekranlara getirilmeyen bu gerginlikle ilgili Antalyasporluların tepkisini çeken bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Antalyasporlu futbolcuların madalya almasının ardından Rosier, ağır tahrik içeren bir harekette bulundu. Duruma şahit olan Amilton ise Rosier'e tepki gösterdi ve üzerine yürüdü. Sahadaki diğer futbolcuların müdahalesiyle büyümesi engellenen olayın PFDK'ya sevki gündemde.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözlemci raporlarının isteneceği aktarılırken Amilton ile Rosier'in tahrik ve saldırı maddelerinden ceza alabileceği belirtildi.
"Ne yaptığını söylemek istemiyorum"
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, mücadele sonunda yaptığı açıklamada, yaşanan olayın kupanın önüne geçmesini istemediğini belirtmişti. Şahin, "Rosier kalitesinde bir oyuncuya yakışmadı, ne yaptığını söylemek istemiyorum, saygı çok önemli" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
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