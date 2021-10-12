Kuntz'dan galibiyet yorumu: 'Bugün fena değildik'

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, uzatmalarda kazanılan maç nedeniyle çok mutlu olduklarını ve Türk halkıyla milli takım arasında sıcaklık sağlayacak bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuntz, maç sırasında her şeyin iyi geçtiğini söyleyemeyeceklerini ancak geliştirmeleri gereken yönler olduğunu gördüklerini belirtti.

Takımla son günlerde yaptıkları çalışmaların ardından bir şeylerin geliştiğini görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kuntz, "Büyüyen bir takım ruhunun var olduğunu söylemek mümkün. Maçın devre arasında küçük şeyleri değiştirdik. 1-0’dan sonra yine taktiksel değişikliklere gittik. Letonya golü attıktan 1 saniye sonra bile oyuncularımın asla boynunu büktüğünü görmedik. Bu beni çok mutlu etti, galibiyete inandılar." diye konuştu.

Galibiyetin Almanya'daki Türkleri de çok mutlu ettiğini aktaran Alman teknik adam, "Yalnızca Türkiye’deki insanların değil, Almanya’da yaşadığım bölgedeki Türk taraftarların konvoylar oluşturarak galibiyeti kutladıklarını öğrendim. Takımımın mücadeleyi bırakmamasından büyük mutluluk duydum. Türk halkıyla milli takım arasındaki ilişkinin sıcaklaşmasına sebep olacak bir galibiyet olduğunu söyleyebiliriz ama teknik anlamda devam eden mücadelemizde yalnızca bir üç puan daha fazlası değil." şeklinde konuştu.

"Mental kazanımlar sizi belirli noktalarda öne çıkartır"

Stefan Kuntz, "Rakiplerimiz de kazandı. Kalan iki maçta şansımızı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Bugünkü galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı galibiyetlerin sonucunda elde edilen mental kazanımlar sizi belirli noktalarda öne çıkartır, bu da onlardan birisidir diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kuntz, “Bu galibiyet takımın mental sıkıntısını ortadan kaldırır mı? İlerleyen dönemde kadronuzda değişiklikler görebilir miyiz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Tamamen çözülmüş diyemeyiz ama hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirecek beceriye, inanca sahip olduklarını gösterdiler. Bu da bir şeylerin değişmesinde başlangıç olabilir. Bundan sonraki süreçte maçları izlemeye devam edeceğim, oyuncularımla 10 gün çalışabildim. Kulüp takımlarındaki performanslarını izleyemediğim oyuncular var, bu oyuncuları görmek için çaba sarf edeceğim. Ondan sonra takım kadrosuna ilişkin kararımızı veririz. Belirttiğiniz sistem değişiklikleriyle ilgili olarak bugün bazı taktiksel dokunuşlar yapığımızda oyuncularımızın buna olumlu geri dönüşler yaptığını gördüm. Bu bize ilerleyen dönemde esneklik kazandıracaktır.”

"Bugün fena değildik"

Alman teknik adam, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahada, takımda, hoca o anda oyuncuları bilen, gören, onlarla 24 saatini geçiren kişidir. Hoca bunu hisseder ve hangi oyuncuyu ne zaman değiştirmesi gerektiğini bilir, hisseder. Bunu size somut datalarla açıklayamam. Kimin gireceğini o an siz hissedersiniz ve bunu bildiğiniz oyuncularda daha rahat yaparsınız. Daha az bildiğiniz oyuncularda bu farklılaşabilir. Yaptığım değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Burada kendi fikrimi beyan ediyorum. İlk maçtaki değişikliklerde bu kadar etkili olmamışlardı. Aksini düşünenlere saygı duyuyorum. Bugün sonradan giren oyuncuların katkı yapmasından dolayı mutlu olmalıyız."

Stefan Kuntz, Letonyalı bir gazetecinin, "Maçı kazanmayı hakettiniz mi?” sorusunu, “Letonya’nın etkili kafa vuruşlarıyla, uzun boylu oyuncularıyla etkili olmaya çalışacağını bekliyorduk. Letonya tam da beklediğimiz gibi oynadı. Türkiye olarak geçmişte burada kornerleri savunmakta zorlandığımız maçlar oldu, bugün fena değildik. Çok fazla duran top vermemeliyiz dedik. Bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsanız, bunu tamamen hak edilmiş bir galibiyet olarak söyleyemeyiz, biraz da şansın yardımıyla kazanılmış bir galibiyet olarak görebiliriz.” şeklinde yanıtladı.

"Oyuncularım çok iyi savaştı"

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ise iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi.

Kazakevics, "Kimin hak edip hak etmediğini artık yorumlamama gerek yok. Sonuca bakıyoruz, Türkiye kazandı, biz kaybettik. Oyuncularım çok iyi savaştı, belki de bu sonuçtan fazlasını hak etmişlerdi. Sonuçta biz yenilen taraf olduk. Bizi tek mutlu eden taraftarımızla bütünleştiğimiz bir maç oldu." ifadelerini kullandı.