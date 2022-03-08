Kulüpler Birliği: "TFF'nin hakem kararıyla ilgimiz yok"
Kulüpler Birliği, TFF'nin hakemler konusundaki kararıyla kendilerinin bir dahli olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.
Spor 08.03.2022, 23:01
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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