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"Kulüp çiplerini çıkarsınlar, milli takım çipini taksınlar"

Yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Kuntz, “Yarın için oyuncularıma sadece şunu söyledim, ‘Hedefimize ulaşmak için başka takımların da desteğine ihtiyacımız var, oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız.’ Onu ümit ediyorum." dedi.

Spor 12.11.2021, 21:11
"Kulüp çiplerini çıkarsınlar, milli takım çipini taksınlar"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı farklı yenerek rakipleri üzerinde baskı oluşturmak istediklerini söyledi.

Stefan Kunt, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacakları karşılaşmaya ilişkin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz yarın hedeflerinin gollü bir galibiyet olduğunu söyleyerek, “Yarın için oyuncularıma sadece şunu söyledim, ‘Hedefimize ulaşmak için başka takımların da desteğine ihtiyacımız var, oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız.’ Onu ümit ediyorum." dedi.

Kuntz, “Göreve geldiğimde takımda özgüven sorunu vardı” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Bir teknik direktör olarak müdahale edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz şeyler var. Edemeyeceğiniz mesela Letonya maçından çıkan zaferden çıkan özgüven. Takımda şunu farkettim, başlangıçta oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçın analiziyle başlıyoruz. Kulüp çiplerini çıkarsınlar, milli takım çipini taksınlar diye. Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde bir önceki milli maçın seviyesine geri getirmeye çalışıyoruz. Bir önceki milli maçı izledik, neler yapabileceğimizi konuştuk.” ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam yardımcılarına da güvendiğinin altını çizerek, “Benim için önemli olan bütün yardımcılarımın bağımsız çalışma becerilerinde olmaları ve kendi kişiliklerinin olması. Sadece sahaya kuka koymayacaklar. Ekibimde Türkçe konuşan antrenör olması önemliydi, Kenan’la daha önce çalıştık, eskiden oyuncumdu, aramızdaki ilişki hiç kopmadı. Kenan’ın kişiliğinde kendine has çok özelliği var. Benim gibi olan iki antrenör getirseydim, potansiyeli tam kullanamayacaktık.” şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz, “Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?” sorusuna ise, “Baskıyı soruyorsunuz ama bunu istiyordum. Bu baskı gerçekten var. Baskı altına girmek şahsi kararımdı. Bu ekibi motive etmenize gerek yok. Türk Milli Takım oyuncuları ülkeleri için oynamayı o kadar çok seviyorlar ki seyircileri mutlu etmek istiyorlar. Bu motivasyonu arttırmak için bir şey yapmam gerekmiyor. Buradaki duygusallığı ve disiplini iyi birleştirmek gerekiyor. Buradaki dengeyi tutturmaya çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

Kuntz, Ferdi Kadıoğlu’nun milli takım tercihini hala yapmamasının hatırlatılması üzerine ise, “İki çocuğunuz olduğunu düşünün, hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz, zor bir soru. Ferdi’ye takımımızda olmasını istediğimizi gösterdik, karar vermek için vakte ihtiyacı varsa buna saygı göstermek zorundayız.” açıklamasında bulundu.
Alman teknik adam, milli takımın forvet oyuncularının gol sayılarının az olması hakkında ise, “Bu konuyu çok büyütmek istemiyorum. Çözümler için çalıştık, hücuma yönelik oyuncuların duygusunun yüksek olmasını istiyoruz. Antrenmanda çok gol atarsanız bu beyninizin bir yerine yerleşiyor. Burak bir numaralı forvetimiz ama Serdar ve Kenan’ı Almanya’dan tanıyorum. Halil de önemli bir isim. Bunlar gol atan oyuncular, goller her zaman forvetlerin becerisiyle gelmiyor. Diğer oyuncuların onlara iyi asist yapması gerekiyor. Dolayısıyla onlar için şans oluşturmak da önemli." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün de yarın forma giyemeyeceğini, Karadağ maçına yetişmesini beklediklerini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Hakan Çalhanoğlu kulüp takımı ile milli takımda farklı performanslar gösteriyor. Hakan'ın performansından memnun musunuz?" sorusunu ise, "Kulüpteki performansıyla milli takım performansın karşılaştıramazsınız. Kulüpte başka oyuncular ve anlayış var. Milli takımın kendi karakteri var. Milli takımda tabii ki oyuncularımın üzerine bir baskı da geliyor çünkü vatanları için oynuyorlar. Hakan gerek sahada gerek saha kenarında herkese örnek olacak bir oyuncu. Birçok rolde kullanabiliyorum, öyle bir oyuncu olduğum için çok memnunum. Yarın Hakan'ın güçlü performans çıkaracağı için çok güçlü bir düşüncem var." şeklinde yanıtladı.

Kerem Aktürkoğlu: "Hedefimiz erken öne geçmek"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, erken gol bulmalarının öneminin altını çizerek, "Yarın galibiyet ve skor anlamında fazla gol atmamız gereken bir maç. Hedefimiz erken öne geçmek, sonra skor alarak da rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Cebelitarık’ın gruptaki yerine bakıp çok düşük görmememiz gerek, ilk maçta ilk yarıda gol atamadığımız için sıkıntıya girmiştik, pozisyonları değerlendiremedik. Yarın öncelikli hedefimiz erken gol bulup ondan sonra skoru daha da yukarıya çıkarmak olacak." ifadelerini kullandı.

Kerem, "Şenol Güneş dönemiyle, Stefan Kuntz dönemi arasındaki farklar neler?" sorusuna ise, "Hocamız bütün takım arkadaşlarımla tek tek ilgileniyor, dünkü idmanda da bireysel olarak benden yapmamı istediği bir şeyleri göstermişti. Hocamızla birlikte en önemli şey, futbolcularla olan iletişimi. Bize çok yakın ve sıcak davranıyor. İsteklerini bize iletiyor, bizden neler beklediğini söylüyor. Diyalog halindeyiz sürekli, bu da oyuncunun hocasıyla yapabileceği en güzel şey. Hoca sizden sahada ne istediğini söylüyor, siz de yapıp yapamayacağınızı söylüyorsunuz. Çok sıcakkanlı, Türkçe de öğrendi, bize espriler yapıyor. Rakibi küçük görmemek derken şunu söylemek istiyorum, yarınki maçta büyük ihtimalle erken gol bulursak, Cebelitarık’ta yaşayacağımız sıkıntıyı yaşamayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu kariyerinde kısa süredeki yükselişiyle ilgili bir soruya ise "Üçüncü ligden geldim, şu anda Galatasaray ve milli takımda oynuyorum. Bu zor görülen bir şey ama imkansız değil. Başardım, benden önce de başarmış kişiler vardı, benden sonra da bu sayı artacaktır.
Küçüklere söyleyebileceğim şey pes etmemek gerekiyor, hayatın neler getireceğini bilemiyorsunuz. Bir şans geliyor o şansı değerlendirdiğinizde bambaşka yollar size açılıyor. Galatasaray'a gelmek bir sınav oldu benim için, o sınavı geçtim ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Milli takım hocama ve Fatih hocama çok teşekkür ederim, bana bu şansı verdikleri için." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
#Stefan Kuntz #A milli takım #Cebelitarık
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