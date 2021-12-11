Kritik maçta 11'ler belli oldu

Ligde 39 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, zorlu bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, Fraport TAV Antalyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak art arda 9. galibiyetini elde etmeye çalışıyor.

İşte 11'ler:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

