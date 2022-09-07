Kouassi, Fatih Karagümrük'te

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta bir gol kaydetti.