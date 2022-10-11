Kopenhag, City'yi gol yemeden gönderdi

G Grubu'nda lider Manchester City, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'in 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Sergi Gomez 30. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadı.

H Grubu'nda ise İsrail'in Maccabi Haifa takımı, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u Omer Atzili'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi takım, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra ilk galibiyetini elde ederken, Juventus son altı maçındaki dördüncü yenilgisini aldı.