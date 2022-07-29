Konyaspor rahat turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'u sahasında ağırladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve saat 21:00'da başlayan mücadeleyi deneyimli hakem Novak Simovic yönetti.

Temsilcimize galibiyet getiren golleri Rahmanovic ve Francisco Calvo kaydetti.

Yeşil-beyazlılar, ilk maçın 3-0 sonuçlanması ve bu maçın da 2-0 sona ermesinin ardından toplamda 5-0'lık skorla Belarus ekibini elemeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.

Sonraki rakip kim olacak?

Konyaspor'un turu geçmesiyle birlikte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Lihtenştayn temsilcisi FC Vaduz ile eşleşti. İlk maç 4, rövanş maçı ise 11 Ağustos'ta oynanacak.