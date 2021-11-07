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Konyaspor, İzmir'de 3 puanı kaptı: 0-2

Milli ara öncesi oynanan müsabakada Konyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor 07.11.2021, 16:41
Konyaspor, İzmir'de 3 puanı kaptı: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan Yalçın'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Lourency'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Yalçın'ın şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti. 

23. dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sert şutunda, direğe çarpan top üstten auta çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte boş durumda bulunan Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 

45+6. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk önce gol kararı veren hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda elle müdahale olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında ceza sahası dışından Tijanic'in sert şutunda direkten dönen topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. 

70. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ideye Brown'ın kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

72. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Serdar'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2 

Göztepe'de 79. dakikada sakatlanan Kerim Alıcı, tedavisinin ardından bir süre sahada kalmasına rağmen oyuna devam edemedi. Oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Göztepe, müsabakayı 9 kişiyle tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

Göztepe evinde üst üste 4. yenilgisini aldı

İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetiyle bu sezon 7. yenilgisini alan Göztepe, 12. haftada 9 puanda kaldı. İç sahada üst üste 4. yenilgisini alan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda hiç gol atamadı.

Konyaspor puanını 23'e çıkarttı

Müsabakanın ilk yarısını Sokol Cikalleshi'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıda da Cikalleshi'nin golüyle 2-0 üstünlük kurdu. Karşılaşmayı 2-0 üstün tamamlayan Konya temsilcisi puanını 23'e çıkarttı.

Süper Lig'de Göztepe maçı öncesinde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından ikinci deplasman galibiyetine ulaştı.

Göztepe'ye goller eski oyuncusundan

Göztepe'de daha önce forma giyen isimlerden Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi takımlarının iki golünü atmasını sağladı. Serdar Gürler'in pas verdiği pozisyonlarda Sokol Cikalleshi meşin yuvarlağı iki kez ağlara göndermeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe'de Adis Jahovic, İttifak Holding Konyaspor'da ise Zymer Bytqi sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Yalçın Kayan'ın 45. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de son bölümde sakatlanan Kerim Alıcı'nın da çıkmasıyla, sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Müsabakayı 6777 seyirci takip etti.

Kaynak: AA
#Konyaspor #Göztepe #Süper Lig
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