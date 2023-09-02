Konyaspor, İstanbul'dan 3 puan çıkardı
Konyaspor, İstanbul'dan 3 puan alarak ligin dördüncü haftasını avantajla kapattı.
Spor 02.09.2023, 22:19
Konyaspor, Başakşehir'i Cikalleshi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Konyaspor'u konuk etti.
Deplasman ekibi Konyaspor, maçı 1-0 kazandı. 53. sol kanattan gelişen atakta Michalak topu ceza sahasındaki Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi'nin pas verdiği Guilherme, topu bekletmeden tekrar savunmanın arkasına kaçan Cikalleshi'ye bıraktı. Cikalleshi sol çaprazdan yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
Başakşehir mücadeleyi 10 kişi tamamlandı. 43. dakikada Konyaspor'un hızlı atağında ceza sahasına girmek üzere olan Michalak'a, Başakşehirli Duarte Ba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, savunmada son oyuncu olana Ba'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|4
|8
|2. Galatasaray
|3
|7
|3. Rizespor
|4
|7
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Trabzonspor
|4
|6
|6. Alanyaspor
|4
|6
|7. Kayserispor
|4
|6
|8. Hatayspor
|3
|5
|9. Sivasspor
|3
|5
|10. Kasımpasa
|4
|5
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Pendikspor
|4
|3
|15. İstanbulspor
|2
|2
|16. Ankaragücü
|3
|2
|17. Antalyaspor
|4
|3
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Manisa FK
|4
|10
|2. Eyüpspor
|4
|10
|3. Bandırmaspor
|4
|8
|4. Şanlıurfaspor
|3
|7
|5. Gençlerbirliği
|3
|7
|6. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|7. Kocaelispor
|4
|6
|8. Keçiörengücü
|4
|5
|9. Sakaryaspor
|4
|5
|10. Bodrumspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|4
|4
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Boluspor
|4
|3
|15. Erzurumspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. West Ham United
|4
|10
|4. Brighton
|4
|9
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Arsenal
|3
|7
|7. Brentford
|4
|6
|8. Aston Villa
|3
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. M. United
|3
|6
|11. Chelsea
|4
|4
|12. Crystal Palace
|3
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Real Sociedad
|4
|6
|7. Athletic Bilbao
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Valencia
|4
|6
|11. Rayo Vallecano
|3
|6
|12. Celta Vigo
|4
|4
|13. Real Betis
|3
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0