Konyaspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti
Konyaspor-Fenerbahçe maçı zeminin elverişsizliği nedeniyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Spor 23.08.2022, 16:39
Konyaspor şu açıklamayı yaptı:
"Fikstür gereği, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçı, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır."
Açıklamada ayrıca, kombinesi olan taraftarların PassoLig kartlarına maç biletlerinin tanımlanacağı, müsabakanın biletlerinin kısa süre içerisinde satışa çıkacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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