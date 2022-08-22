Konyaspor, deplasmanda farka gitti: 0-4

İlk yarı

16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan Berber ile yaptığı verkaçın ardından Bytyqi'den sıyrılan Topalli'nin ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

29. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Muric'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Jensen'i çalımladıktan sonra dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Topalli'nin altıpasın içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

44. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından Pavicic'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

56. dakikada Arabam.com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

69. dakikada Konyaspor dördüncü golü kaydetti. Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak'ın yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4

Arabam.com Konyaspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Konyaspor, puanını 5'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ise üst üste üçüncü maçından da mağlup ayrıldı.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: İyi bir performansla ve güzel gollerle maçı kazandık

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi bir performansla galip geldiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, "İyi bir performansla ve güzel gollerle maçı kazandık. Dört gol attık. Çok daha fazlasını atabilirdik. Hücum anlamında kabul edilebilir bir performans sergiledik. Ancak defansif anlamda daha iyi mücadele etmeliydik. Geliştirmemiz gereken yön takım savunması. Hafta içi bunun çalışmalarını yaparak yolumuza devam etmeye çalışacağız." dedi.

Palut, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçın hatırlatılması üzerine, "Savunmada çok daha dikkatli olacağız. Daha az pozisyon vererek bu performansı sürdürmeye çalışacağız. Rakibi derinlemesine analiz edeceğiz." diye konuştu.

Geçen sezon sergiledikleri performansa ulaşmaları için savunmada daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Rakipten topu geri kazanma süremizden memnun değilim. Ofansif anlamda yavaş yavaş istediğimiz duruma geliyoruz. Buna takım savunmasını eklediğimizde geçen sezonki görüntümüze ulaşacağız. Toparlanmamızı hızlandırmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: En kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'a 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, taktik stratejisine sadık kalan takımın galip geldiğini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, "Bu maça kadar galip gelememiş 2 takımdık. İki ekip için de kırılma maçı gibiydi. Hem duygularına hem de taktiksel stratejisine sadık kalan takım daha baskın çıkacaktı. Geriye düştükten sonra oyuna dönebilmeliydik. İlk yarı içeri 2-1 galip girebilirdik ancak 2-0 geride girdik. Set oyununda, top rakipteyken ve duran toplarda geniş bir hazırlığımız vardı. Her alanları kullanarak çok pozisyon oluşturduk. Gol şansı yakaladık. En kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik." diye konuştu.

Lige iyi hazırlandıklarını belirten Korkmaz, "Süper Lig'in kıymetini bilmemiz lazım. Nerede olduğumuzun farkına varmalıyız. Süper Lig'de 6 sezon yardımcı antrenörlük yaptım. Süper Lig'in ne olduğunu çok iyi biliyorum. Taktik ve teknik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptığımızı düşünüyorum. Sahada da bunu gördüğümüzü umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fazla transfer yapamadıklarına ilişkin bir soruya Korkmaz, "Yapmak istemediğim en büyük şey şikayet etmek. Verdiğim raporda her şey vardı. Ama artık lig başladı. İşim maçlara hazırlanmak. Transferi ben yapamam. Bunu konuşmaktan hoşlanmıyorum da. Kulübün yapısı itibarıyla belli başlı rakamlar var. Ben de o aralıkta oyuncu bakınca beğenemiyorum. Bunu bilerek de buradayım. Sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'da ve Afrika'da süre alamayan oyuncuları garip rakamlara buraya getirmek istemiyorum. Toparlanmamız lazım. Elimizde çok fazla genç oyuncu var. Bize lazım olan şey genç mi usta oyuncular mı?" şeklinde yanıt verdi.