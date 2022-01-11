Konyaspor'dan TFF'ye başvuru
Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Başakşehir maçının ertelenmesini talep etti.
Spor 11.01.2022, 21:16
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.
Kaynak: AA
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