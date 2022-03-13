Konyaspor'dan muhteşem dönüş: 2-3
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 2-0 geri düştüğü maçta deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.
Kayserispor 7. dakikada öne geçti. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Konyaspor defansı topu ceza sahası dışına çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Abdulkadir Parmak'ın yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
14. dakikada Kayseri ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına pasında Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
16. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim Bardakçı, ceza sahasında önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR'da yapılan inceleme sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
25. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic, ceza sahasında Carole ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Guilherme, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor 52. dakikada beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Bytyqi, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Soner Dikmen'in şutunda savunmada Uğur Demirok müdahale etti. Seken topu önünde bulan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.
61. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan Endri Çekici'nin ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin pasında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
77. dakikada Kayseri ekibinin sol kanattan kullandığı kornerde Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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