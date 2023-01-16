Konyaspor'da İlhan Palut sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörü İlhan Palut ile yollarını ayırdı...

Konyaspor'a 9 Şubat 2021'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından 1.5 yıllık imza atan İlhan Palut, takımı geçen yıl üçüncülüğe taşıdı. Konyaspor bu sezon ise 19 hafta sonunda 27 puan topladı ve yedinci sırada yer aldı.