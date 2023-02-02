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Konyaspor'a Yunan orta saha

Arabam.com Konyaspor, Olympiakos'tan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Spor 02.02.2023, 16:53
Konyaspor'a Yunan orta saha

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Bouchalakis ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sercan Poçan'ın da hazır bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bedelsiz kadromuza kattığımız, merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapan Andreas Bouchalakis, bu sezon Olympiakos forması ile tüm kulvarlarda 14 resmi maçta forma giydi. Yarım sezonluk kontrat imzaladığımız Bouchalakis, takımımızda 32 numaralı formayı giyecek. Yunanistan Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Bouchalakis, Yunanistan A Milli Takımı'nda ise 25 kez forma giydi. Andreas Bouchalakis'e 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Bouchalakis ise büyük bir camiaya katıldığı için mutlu olduğunu bildirdi.

Takımın oyuncularıyla tanışmayı dört gözle beklediğini aktaran Bouchalakis, "Kulüp ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Antrenmanları ve çıkacağım maçları heyecanla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Bouchalakis yabancılık çekeceğini düşünmediğini, Konyaspor taraftarıyla da bir araya geleceği günü heyecanla beklediğini belirtti.

Kaynak: AA
#Konyaspor #Andreas Bouchalakis
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