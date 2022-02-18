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Konya'da gol düellosu: 4-4

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında gol düellosu şeklinde geçen maçta İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı.

Spor 18.02.2022, 22:20
Konya'da gol düellosu: 4-4

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 7. dakikada konuk ekip öne geçti. Fall'ın pasında rakip ceza sahasında çizgiye kadar inen Umut Bozok'un altıpas içine kestiği topa dokunan Mortadha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Adil Demirbağ'ın kısa düşen pasına hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda topu, kaleci Sehic son anda tokatlayarak gole engel oldu.

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ahmed Hassan'ın ara pasına hareketlenen Amilton'un kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı oyundan düşürerek topu boş kaleye gönderdi: 1-1

40. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Amilton'un havalandırdığı topu Ahmed Hassan bekletmeden içeriye kesti. Altıpas üzerinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya "Farkında Ol, Destek Ol, Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı.

İkinci yarı

46. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Mortadha'nın ortasında, Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

51. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Amilton'un ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2

56. dakikada Mortadha'nın ara pasına hareketlenen Evren Eren Elmalı'ya Adil Demirbağ'ın ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Umut Bozok'un kullandığı penaltıyı kurtaran Sehic, kural hatası yaptığı için hakem Ümit Öztürk penaltının tekrarlanmasını istedi.

57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-3

77. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden sert şutu direkten auta çıktı.

90. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in ara pasında topla buluşan Mabil'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-4

90+8. dakikada ceza sahasına hareketlenen Amilton'un şutunda meşin yuvarlak Hajradinovic'in eline çarpması üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

90+10. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-4

Karşılaşma 4-4 berabere bitti.

Kaynak: AA
#Konyaspor #Kasımpaşa #Süper Lig
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