Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları sona erdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi. Oyunlara 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılım sağladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise düzenlenen bu oyunların 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonu olduğunu açıkladı.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi sebebiyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlendi. 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta toplamda 4 bin 200 sporcu katıldı.

Bakan Kasapoğlu: 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonu düzenlendi

Kapanış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda her şeyden önce kazanın 'kardeşlik ve dostluk' olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 54 İslam ülkesinin biner sporcunun, binlerce sporseverin bir araya getirdiği bu güzel buluşmayı yine böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Tabii 5'incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları, inanıyorum ki bundan sonra yine aynı heyecanla, aynı coşkuyla güçlenerek, artarak birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme noktasında bir vesile olacak. Ülkelerin kardeşliğini güçlendirme noktasında bir araç alarak yoluna devam edecek. Türkiye'mizde Mevlana'nın hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı. Keyif dolu, mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik oldu. Kazanan birlik oldu, kazanan beraberlik oldu. Tüm misafirlerimiz bu güzide şehirden, Konya'dan, Türkiye'den yeni dostluklarla, unutulmaz hatıralarla ülkelerine dönüyorlar. Hamdolsun bu anlamlı buluşmada hem sporcu kardeşlerimizin birlikteliği, hem değerli devlet insanlarının, spor yöneticilerinin, devlet yöneticilerinin birlikteliği, verimli görüşmelerimiz inanıyorum ki bundan sonraki süreçte İslam ülkelerinin birliği, beraberliği ve güçlü ilişkileri adına da önemli bir temeli, önemli bir miladı var. Dünyanın daha adil ve daha yaşanılabilir olması noktasında, inanın insanlığın İslam dünyasının birlikteliğine, beraberliğine ve güçlü iş birliğine ihtiyacı var. Ve bizler de inşallah bundan sonraki süreçte; birliğimizi, beraberliğimizi daha güçlü kılma adına, hem spor alanındaki, hem gençlik alanındaki iş birliklerimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız. Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonu düzenlendi. Burada birçok emek var, gayret var.

Bakan Kasapoğlu'nun kapanış seremonisinde yaptığı konuşmadan sonra söz alan Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu Federasyon, Suudi Arabistan Krallığı’nda kurulduğunda İki Kutsal Mescid Hizmetkarı ile Veliaht Prens’in desteğiyle yoluna devam etmiş ve yaşadığımız buna benzer bir buluşmayı amaçlamıştır. Ayrıca Federasyon, temeli sevgi, adı mükemmellik, spor değerlerini ve yüksek ahlakını yayan ve kardeşlik esasına dayanan rekabette bizleri bir araya getiren bu aşamaya ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Sizler adına şunu söylememe izin verin; Bu müstesna programa Konya’da ev sahipliği yaptığı ve spor ailesini bu şehirde bir araya getirdiği için Ekselansları Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyetine ve halkına şükranlarımı sunarım." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi düzenlendi ve çeşitli sanatçılarla birlikte görkemli bir kapanış yapıldı.