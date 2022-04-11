Kocaelispor'da beklenen oldu
İstediği sonuçları alamayan Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı.
Spor 11.04.2022, 18:01
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı kaydedildi.
Kendilerine verdikleri emekler için teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.
Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.
Kaynak: AA
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