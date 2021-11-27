Kocaelispor ağır yaralı: 1-2

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Nasadoge Menemenspor ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip müsabakanın 10. dakikasında Sabbah'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede baskısını arttıran ev sahibi Kocaelispor, 68. dakikada Benhur Keser ile durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın 86. dakikasında Gomes ile bir gol daha bulan Menemenspor, bir kez daha üstünlüğü ele aldı.

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Kocaeli'de 3 puanın sahibi 2-1'lik skorla Menemenspor oldu.

Bu sonucun ardından puanını 17'ye çıkaran Nasadoge Menemenspor, maç fazlası ve averajla 10. sıraya yerleşti.

Sahasında İzmir temsilcisine mağlup olan Kocaelispor ise averajla 20 puanla 8. sırada konumlandı.

Kaynak: TRT Spor