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Kırkpınar'ın favorisi ikinci turda elendi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda yenilerek altın kemerin ebedi sahibi olma hayallerine veda etti.

Spor 02.07.2022, 17:30
Kırkpınar'ın favorisi ikinci turda elendi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikinci tur müsabakasında rakibini yenen 16 pehlivan üst tura yükseldi. Altın kemerin ebedi sahibi olma yolundaki Ali Gürbüz, 2. turda Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek elendi.

Başpehlivanlar küreden kura toplarını çekerek eşleşti.

Kuraya göre 2. tur eşleşmeleri şöyle oluştu:

Süleyman Başar-Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil-Ali Gürbüz, Süleyman Aykırı-Serhat Gökmen, Abdullah Güngör-Mustafa Batu, Mustafa Taş-Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan-İsmail Koç, Hamza Köseoğlu-Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban-Atilla Güzel, İsmail Erkal-Fatih Atlı, Osman Aynur-Özkan Yılmaz, Tanju Gemici-Şaban Yılmaz.

Çektikleri kura numarası nedeniyle Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Yalçın Öncül, Semih Turgut ismini güreşmeden 16'ya yazdırmış oldu.

Salavatlanmaları sonrası 22 başpehlivan güreşe tutuştu.

Turun en erken biten müsabakası Yusuf Can Zeybek'le Hamza Köseoğlu arasında gerçekleşti. Zeybek rakibini karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren bastırarak galibiyeti 7. dakikada yakaladı.

"Erken final" ikinci turda geldi

En çok merak edilen müsabaka "erken final" dedirten altın kemer yolundaki Ali Gürbüz'le Mehmet Yeşil Yeşil müsabakası oldu.

Kırkpınar'da 2010 yılı final, 2016 yılı yarı finalinde karşılaşan Antalyalı iki güreşçinin bu müsabakalarında kazanan taraf Mehmet Yeşil Yeşil olmuştu.

Müsabakanın ilk dakikalarında Mehmet Yeşil Yeşil hareketli bir güreş sergilerken, Ali Gürbüz'ün kasnaktan tutmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Güreşin sonraki dakikalarında ise Mehmet Yeşil Yeşil taktik gereği güreşin temposunu düşürdü, kule hakemliği bu nedenle Yeşil'e ihtar verdi.

İki pehlivan normal sürede yenişemedi.

Puan alanın kazanacağı puanlama bölümünde güreş Ali Gürbüz'ün kasnağa dalma ataklarıyla hareketlendi. Bu bölümde pasif güreştiği için Mehmet Yeşil Yeşil'e iki ihtar verildi.

Müsabakanın 56. dakikasında Mehmet Yeşil Yeşil atak yaparak aldığı puanla Ali Gürbüz'ü yendi.

Şaban Yılmaz Kırkpınar'a kırmızı kartla veda etti

Tanju Gemici-Şaban Yılmaz mücadelesi de zaman zaman yaşanan gerginlik nedeniyle durdu.

Faullü güreşmesi gerekçesiyle sarı kart alan Şaban Yılmaz, kurallar gereği müsabaka sırasında su içtiği gerekçesiyle ikinci sarı kartla diskalifiye edildi. Kırmızı kart kararı sonrası kule hakemliği önünde toplanmalar ve itirazlar meydana geldi.

Şaban Yılmaz yaş kuralı nedeniyle Kırkpınar'a kırmızı kartla veda etmiş oldu.

Müsabakalar sonunda Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Tanju Gemici, Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Mustafa Batu, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Yalçın Öncül, Semih Turgut üçüncü tura yükseldi.

Kaynak: AA
#Kırkpınar #yağlı güreş #edirne
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