Kırkpınar'da finalistler belli oldu
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek finale yükseldi.
Spor 03.07.2022, 17:51 03.07.2022, 18:07
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban'ı, Mustaf Taş ise Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup ederek finele yükseldi.
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