Kırık şüphesi: Edin Visca hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısının son dakikaları oynanırken kolundan sakatlanan Edin Visca, kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Spor 12.08.2022, 22:05
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki Trabzonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasında talihsiz bir an yaşandı.
Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.
İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Visca sedye ile ambulansa taşınırken tribünlere "ben iyiyim" işareti yaptı.
Yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından Visca'nın yerine Kouassi oyuna girdi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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