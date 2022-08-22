Kim Min-Jae Serie A'ya alıştı: Sadece savunmuyor gol de atıyor

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Güney Koreli savunma oyuncusu maçlardaki defansif aksiyonlarının yanı sıra Monza maçında bir de gol attı.

Serie A'daki ilk golünü atma başarısı gösteren Kim Min-Jae, Napoli taraftarının ilgi odağı haline geldi.