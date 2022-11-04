Kim Min-jae İtalya'da Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi
Fenerbahçe'den İtalya Serie A temsilcisi Napoli'ye transfer olup adından söz ettiren Kim Min-jae, Ekim ayının en iyi futbolcusu seçildi. Güney Koreli futbolcunun ödülünü, İtalyan Futbolcular Derneği verdi.
Spor 04.11.2022, 15:58
Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Kim Min-jae, İtalya Ligleri'nde Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yaparak Kim Min-jae'i tebrik eden Napoli Kulübü, "Ekim ayının İtalyan liginin en iyi oyuncusu olan MVP seçildi. Ödül, her ay Serie A'da kendini en çok öne çıkaran oyuncu olan "En Değerli Oyuncu"yu ödüllendiren İtalyan Futbolcular Derneği tarafından verildi. Kim geçen ay Lega Serie A tarafından Eylül ayında ligin en iyi oyuncusu olarak "Player of The Mounth" seçildi." ifadelerine yer verdi.
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