Kim Min Jae gidiyor: Fenerbahçe, Rennes ile anlaştı

Fenerbahçe’de Kim Min Jae ile ayrılık aşamasına gelindi. Rennes Kulübü, Güney Koreli stoperin 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

Fransız ekibi, başarılı savunmacı ile sözleşme şartlarını görüşüyor. Rennes’in bu transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmak istediği öğrenildi.

Napoli'den yeni bir hamle gelebilir

Öte yandan daha önce Fenerbahçe’ye serbest kalma maddesinin altında bir bedel teklif eden İtalya Serie A takımı Napoli'nin ise son anda yeni bir adım atabileceği belirtiliyor.

İtalyan temsilcisinin serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmesi halinde Kim Min Jae’nin sürpriz bir şekilde rotasını Napoli’ye çevirebileceği öğrenildi.

Güney Koreli futbolcunun geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Gelişme üzerine Fenerbahçe’nin de stoper mevkisine takviye arayışlarını hızlandırdığı gelen haberler arasında.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'de 40 maça çıkan 25 yaşındaki Güney Koreli stoper, 1 gol kaydetti.

Kaynak: TRT Spor