Kiev rövanşına İtalyan hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.
Spor 24.07.2022, 17:37
Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.
Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.
Kaynak: AA
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