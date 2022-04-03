Kevin Durant'tan kariyer rekoru
Amerikan Basketbol Ligi'nde Atlanta Hawks, çekişmeli geçen mücadele sonunda Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup ederken Nets'te Durant'ın kaydettiği 55 sayı yenilgiyi önleyemedi.
NBA'e 5 müsabakayla devam edildi. Doğu Konferası'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Hawks, ağırladığı Nets'i 7 sayı farkla geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
41 galibiyetle konferansında 8. sırada yer alan Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, DeAndre Hunter da 15 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Danilo Gallinari ise 15 sayı üretti.
Bu sezon 38. kez kaybeden Nets'te all-star Kevin Durant 55 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen, bu performansı galibiyete yetmedi. Kyrie Irving de 31 sayı, 6 asistle maçı tamamladı.
Türk oyuncular sahaya çıktı
Cleveland Cavalies'ın deplasmanda New York Knicks'i 119-101 yendiği karşılaşmada 18 dakikada süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 10 sayı, 3'er ribaunt ve asist, 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.
Philadelphia 76ers ise konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 144-114'lük skorla geçtiği mücadelede toplam 21 isabetli 3 sayılık atışla bu alanda kulüp rekorunu egale etti. All-star Joel Embiid'in 29 sayı, 14 ribauntla galibiyette etkili olduğu Sixers'ta 6 dakika 52 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 4 sayı, 1'er asist ve blokla oynadı.
Miami Heat'in deplasmanda Chicago Bulls'u 127-109'luk skorla mağlup ettiği müsabakada ise milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, görev aldığı 3 dakikada 2 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 144-114
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 101-119
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 122-115
Chicago Bulls-Miami Heat: 109-127
Golden State Warriors-Utah Jazz: 111-107
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