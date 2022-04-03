Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Spor 03.04.2022, 18:47 03.04.2022, 18:57
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.
Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.
Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.
Kaynak: AA
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