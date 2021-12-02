Kerem Aktürkoğlu’nun yıllık alacağı ücret belli oldu
Galatasaray Spor Kulübü, 23 yaşındaki genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Yapılan sözleşmenin ardından milli oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten alacağı yıllık ücret belli olurken Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı.
Galatasaray, milli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki başarılı futbolcu, 2026 yılına kadar kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Galatasaray’la şimdiye kadar 54 resmi çıkan milli futbolcu 12 gol, 8 asistlik performansla kariyerine devam ediyor.
Oyunucunun sözleşme detayları belli oldu
23 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile yenilediği sözleşmeyle birlikte yıllık alacağı ücret de belli oldu.
Aktürkoğlu;
2021-2022 sezonunda 7 milyon TL
2022-2023 sezonunda 8 milyon TL
2023-2024 sezonunda 9 milyon TL
2024-2025 sezonunda 10 milyon TL
2025-2026 sezonunda 11 milyon TL
kazanacak.
Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde maç başına galibiyet ve oynadığı maç sayısı kadar bonus ücretler de bulunuyor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
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|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7