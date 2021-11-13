Kerem Aktürkoğlu'ndan "Ronaldo golü"

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında A Milli Takımımız kritik virajda Cebelitarık ile karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve tempolu başlayan milliler, karşılaşmanın 12. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

Rakiplerinden teker teker sıyrılarak ceza sahasına içine giren genç oyuncu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda filleri havalandırdı. Bu gol sonrasında, eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kerem'i 'Fenomen Ronaldo'ya benzetti.

GOOOLL! KEREM AKTÜRKOĞLU!! Savunmayı deldi geçti golünü attı... pic.twitter.com/i3y5DqI3Xp — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

İşte Kerem Aktürkoğlu hakkında yapılan yorumlardan bazıları: