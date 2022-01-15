Kerem Aktürkoğlu’na İngiltere’den talip var!
Kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekiyor.
Spor 15.01.2022, 14:52 15.01.2022, 14:58
Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı.
Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.
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