Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim'e vedası
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sonra erdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama sonrası Kerem Aktüroğlu 68 yaşındaki çalıştırıcı için veda mesajı yayımladı.
Kerem Aktürkoğlu ne söyledi?
"Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde bir çok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin, yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Ve bu inançla her yeni gün dünden daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz.
Siz bana harika bir hoca oldunuz umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum."
Kaynak: NTVSPOR
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