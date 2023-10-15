Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin isyanı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Filistin için yayınladığı destek mesajında "Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." dedi.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan çatışmalarda 1 hafta geride kaldı. İlk günden itibaren hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombardımana tutan İsrail, yine çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.

Bu kapsamda İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi. Bu insanlık suçu karşısında ise dünya sessiz.

Türkiye'de ise küçük çapta da olsa düzenlenen gösterilerde bu katliama karşı Filistinliler'e destek mesajı verildi.

Bu kapsamda ünlülerden de az da olsa konuya dikkat çekilmesi adına paylaşımlar geliyor.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu da onlardan biri.

Aktürkoğlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan katliama tepki gösterdi.

"Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?"

Genç yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları... Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum.

İsrail'e yapılan sivil hayatların kaybedildiği saldırıları kınayabilir ve aynı zamanda Filistin'e yıllardır yapılan zulmün karşısında durabiliriz. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?

"İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tarihsel olarak herkes tarafından farklı okunabilir. Bana göre yıllardır olan şey, bir halkın çaresizce yok edilmesi." değerlendirmesini yapan 24 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR"

Şu anda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye ihtiyacımız yok. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor.

Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşanan şey, tam bir katliam. Sivillerin katledilmesi, çocuk hastanelerinin bombalanması, bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir?

Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur. İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız.

Barış için dua etmek yeterli değil, sessiz kalmamamız gerekiyor çünkü dünyanın kalanı bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır.