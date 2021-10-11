Kerem Aktürkoğlu'na talip çıktı

Galatasaray’ın geçen sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu’na Avrupa kulüplerinin ilgisi bitmek bilmiyor. Daha önce Alman ekiplerinin radarına giren 23 yaşındaki oyuncuyu listesine alan son ekibin Fransız temsilcisi Lyon olduğu öğrenildi.

Kerem’i devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapan Fransız yetkililerin, A Milli Futbol Takımımızın Norveç ile yaptığı karşılaşmada genç futbolcuyu izledikleri ortaya çıktı. Fransızların, 1-1 biten maçta ay-yıldızlıların tek golünü ağlara gönderen Kerem için olumlu rapor hazırladıkları kaydedildi.

Lyon’un ara transfer döneminde Galatasaray’ın kapısını çalmayı planladıkları da ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon eurodan kapıyı açacağı ancak 8 milyon euroluk bir teklife de olumlu yanıt verilebileceği de kaydedildi.