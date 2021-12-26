Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

Attığı gol sonrası film karakteri Harry Potter’ın asasını sallama hareketini yapan Kerem, “Taraftarlar yakıştırdı. Ben de Harry Potter’ı seviyorum. Golden sonra bu hareketi yaptım” dedi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında attı.