Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, golden sonra yaptığı sevinç hakkında konuştu.
Spor 26.12.2021, 17:42
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.
Attığı gol sonrası film karakteri Harry Potter’ın asasını sallama hareketini yapan Kerem, “Taraftarlar yakıştırdı. Ben de Harry Potter’ı seviyorum. Golden sonra bu hareketi yaptım” dedi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezonki gol sayısını 7’ye yükseltti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında attı.
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