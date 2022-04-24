Kendisine atılan dürümü maçtan sonra yedi

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı. Ayrıca karşılaşmada ilginç bir anda yaşandı.

"Soğumuş bu"

Adana Demirsporlu taraftarlar, saha kenarında ısınmakta olan Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan'a 'Adana dürüm' attı. Karşılaşma sonrasında dürümün fotoğrafını paylaşan genç oyuncu 'Soğumuş bu' ifadelerini kullandı.

Ayrıca maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yusuf Erdoğan, tribünlerden kendisine atılan dürümü yediğini söyledi.