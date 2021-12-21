Kenan Koçak açıklaması: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin, A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü yapan Kenan Koçak ile ilgilendiği iddia edilmişti. A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Spor 21.12.2021, 14:12
Süper Lig'de 17. hafta itibarıyla alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın, Portekizli hoca yerine A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile anlaştığı iddia edilmişti.
"Kenan Koçak ile devam edeceğiz"
Lig Radyo'ya konuşan A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Altıntop, "Kenan Koçak'ın başka bir takıma gitmesini istemiyoruz ve izin vermiyoruz. Onunla çalışmaktan mutluyuz, Kenan Koçak ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş maçını, Stefan Kuntz ile birlikte takip eden Koçak'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmamıştı.
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