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Kenan Karaman'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Spor 01.09.2022, 11:59
Kenan Karaman'ın yeni takımı belli oldu

Siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamayan Kenan Karaman, Almanya'ya geri dönüyor.

Milli futbolcu, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile anlaştı.

Kenan Karaman, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Alman ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeden önce Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.

#Kenan Karaman
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