Kenan Evren Lisesi arazisi ile ilgili yeni gelişme

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde başlayan ve Ali Koç yönetiminin de önemsediği stadyumunun hemen yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu araziyi Fenerbahçe üst kullanım hakkını 49 yıllığına talip olmuştu. Yapılan protokol gereği Fenerbahçe arazi karşılığında devlete üç okul, bir spor merkezi yaptı. Ancak Fenerbahçe geçen uzunca sürede bir türlü arazinin üst kullanım haklarını uzunca alamadı.

Uzun uğraş ve çabalar sonunda bürokratik engeller de aşılarak arazinin üst kullanım hakkı 17 yıllık sürecin ardından Fenerbahçe’ye geçti.

Para dergisinin haberine göre 21 bin metrekare inşaat alanına sahip arazinin üst kullanım hakkı elde edildikten sonra gözler buraya yapılacak projeye çevrildi.

Fenerbahçe’ye kalıcı gelir getirecek projeler üzerinde çalışıldı.

Konuşulanlara bakılır ise bu araziye rezidans, işyeri, konut ve otoparktan oluşan bir proje yapılacak. Fener Center projesi de gündemde.

Kenan Evren Lisesi arazisinde hafriyat sessiz sedasız başladığı bildirildi.

HANGİ MÜTEAHHİT ÜSTLENDİ?

Projenin müteahhitliğini de birçok önemli gayrimenkul projesinde imzası olan Torunlar Gayrimenkul üstlendi.

Fenerbahçe Kulübü’nün Torunlar ile anlaşmasının detaylarına ilkişkin ise henüz herhangi bir bilgi yok.