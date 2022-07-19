Kazım Kazım Süper Lig'e dönüyor: İşte yeni takımı
Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Kazım Kazım ile anlaştı. Kazım, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul ekibine imza atacak.
Spor 19.07.2022, 14:43
Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Kazım Kazım ile anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Türkiye’de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Kazım, 8 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönmüş olacak.
553 maçta 91 gol, 46 asist
Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı.
Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Kazım Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.
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