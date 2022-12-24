banner38

Kazanan Trabzonspor: Fenerbahçe, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı.

Spor 24.12.2022, 21:13 24.12.2022, 21:33
Kazanan Trabzonspor: Fenerbahçe, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.

57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.

90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.

90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
#Trabzonspor #fenerbahçe #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 29
2. Galatasaray 13 27
3. Başakşehir 14 27
4. Trabzonspor 14 26
5. Adana Demirspor 13 24
6. Konyaspor 14 24
7. Kayserispor 14 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 13 13
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Pendikspor 18 30
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Manisa FK 18 28
8. Bandırmaspor 17 28
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 17 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23