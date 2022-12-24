Kazanan Trabzonspor: Fenerbahçe, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı.
13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.
44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.
57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.
85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.
90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.
90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Trabzonspor
|14
|26
|5. Adana Demirspor
|13
|24
|6. Konyaspor
|14
|24
|7. Kayserispor
|14
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|13
|13
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Pendikspor
|18
|30
|3. Samsunspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Manisa FK
|18
|28
|8. Bandırmaspor
|17
|28
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|17
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4