Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Tribünlere '6' işareti yaptı

Karşılaşmanın 90. dakikasında oyundan çıkan Kayserisporlu oyuncu İbrahim Akdağ'ın, tribünlere '6' işareti yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu hareketin üzerine Akdağ'a yoğun tepki gösterdi.

Ayrıca Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya da, İbrahim Akdağ'ın bu hareketine çok sinirlendi ve oyuncunun üstüne yürüdü. Araya giren görevliler, kavga çıkmasını engelledi.