Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90. dakikasında Kayserisporlu oyuncu İbrahim Akdağ'ın tribünlere yaptığı hareket, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
Spor 13.02.2022, 06:52
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Tribünlere '6' işareti yaptı
Karşılaşmanın 90. dakikasında oyundan çıkan Kayserisporlu oyuncu İbrahim Akdağ'ın, tribünlere '6' işareti yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu hareketin üzerine Akdağ'a yoğun tepki gösterdi.
Ayrıca Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya da, İbrahim Akdağ'ın bu hareketine çok sinirlendi ve oyuncunun üstüne yürüdü. Araya giren görevliler, kavga çıkmasını engelledi.
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