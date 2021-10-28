Kayserisporlu Emre Demir'e milli davet!
Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, U19 Milli Takımı'nın 10-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi.
Spor 28.10.2021, 09:38 28.10.2021, 10:52
Yukatel Kayserispor' un genç futbolcusu Emre Demir U19 milli takım aday kadrosuna davet edildi.
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispo kadrosunda bulunan Emre Demir'e U19 milli takımından davet geldi. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "U19 Milli takımımızın 10-16 Kasım 2021 tarihleri arasındaAntalya'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu müsabakaları aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Emre Demir davet edildi.
U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|21
|2. Sevilla
|10
|21
|3. Real Betis
|11
|21
|4. Real Sociedad
|10
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Osasuna
|11
|19
|7. Atletico Madrid
|9
|18
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2