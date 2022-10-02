Kayserispor Onursal Başkanı Büyükkılıç: "Göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz"

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u ağırladı. İlk yarıda Gavranovic'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Bakasetas'ın penaltıdan, Umut Dilan Bozok'un ise Gomez'in asistinde attığı golle 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor camiası, hakem Ümit Öztürk'ü ağır şekilde eleştirdi.

Memduh Büyükkılıç: "Bu şekilde göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz"

Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Haklı galibiyete bir şey diyemeyiz ama bu şekilde göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz. Aldığımız maçı vermiş olduk. Daha doğrusu sağ olsun hakem çok iyi yönetim tarzı sergiledi. Umarım kendi kararlarını değerlendirir. Hak edilerek kazanılırsa bir şey diyemeyiz ama bu şekilde göz ardı edilmemizi içimize sindiremiyoruz. Hakemin, bu tarafa bakarken diğer tarafta seyircilerin yaptığı davranışları önemsemiyor veya üzerinde durmuyor gibi davranması yoruma muhtaç" dedi.

"Avcı'yı kendi tavırlarını sorgulamaya davet ediyorum"

Başkan Büyükkılıç, "Oyuncularımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Centilmence, hırslı ve dostça davranışlarından ötürü Abdullah Avcı’yı da kendi tavırlarını sorgulamaya davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte önümüze bakmalıyız. İnanıyorum ki Kayserispor bu gayreti ile çok iyi noktalarda olacaktır" yorumu yaptı.

Ali Çamlı: "Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi"

Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı ise 2-1 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında "Hakem Ümit Öztürk, üstlendiği görevi yerine getirdi. Kayserispor’un 3 puanı gaspedildi. Futbol sahalarında bu şekilde puan almak talep etmem açıkçası. Kayserispor olarak hiç talep etmem. Trabzonspor’a çok yakışıyor. Seyircisiyle, yaptıkları çirkinlikle, sahaya attıkları patlayıcılarla devam etsinler. Onların anladığı futbol dili bu. Bizim anladığımız futbol dili bu değil. Hakem odasına girip hakemlere teşekkür ettim. Bazen hata olabileceğini de söyledim" dedi.

Uzun süre Trabzonspor maçlarına gönderilmeyen bir hakemin bu maça verilmesinin talihsizlik olduğuna dikkat çeken Ali Çamlı; "Sahada ter döken çocukların hakkının gasp edilmesi vicdanları sızlatıyor. Gerçekten Kayserispor, çok büyük özveriyle buralara geliyor. Ama yanlış bir düdük var. Penaltıdan önce faul var. Önce faulü çalacak sonra penaltıya bakacak" ifadelerini kullandı.