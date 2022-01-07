Kayserispor milli futbolcuyu kiraladı
İtalya'da Verona forması giyen Mert Çetin, sezon sonuna kadar Kayserispor'da.
Spor 07.01.2022, 01:50
Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Kayserispor devre arasında transferlerini açıklamaya başladı.
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'i kadroya kattıklarını duyurdu.
25 yaşındaki stoper sezon sonuna kadar Kayserispor'da kiralık forma giyecek.
Gözbaşı, transferin takıma ve taraftara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tecrübeli stoper bu sezon Verona formasını 3 maçta terletti. Milli futbolcu toplamda 134 dakika süre aldı.
Kaynak: NTVSPOR
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