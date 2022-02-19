Kayserispor, Giresunspor'u 2 golle geçti: 2-1
Kayserispor'la Giresunspor'u Süper Lig'in 26. haftasında Kayseri'de karşı karşıya getiren mücadele ev sahibi ekibin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
12. dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
21. dakikda soldan Cardoso'nun ceza alanına kullandığı korner atışında, iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun pasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
36. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
45+1. dakikada Kayserispor 2'inci golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Mert Çetin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın pasında meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
63. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savuma uzaklaştırdı.
69. dakika Muhammed Gümüşkaya'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi.
79. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi. Bilal Bayazıt, bu pozisyonda bir süre sakatlık geçirdi.
83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
86. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Süleymanov'un sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1
Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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